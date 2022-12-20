Правительство выделит 15 млрд на разработку отечественной метавселенной

Правительство подвело итоги тендера на разработку первой отечественной государственной метавселенной. Почти 15 млрд рублей достанутся фирме «ДагАгроСнаб» из Кизляра.

Согласно официальным данным, фирма занимается ремонтом тепловозов, однако ранее она много раз фигурировала в госзакупках на цифровые темы – через неё велись закупки веб-камер, она же разрабатывала первую отечественную мобильную ОС.

Бюджет России с января 2022 года был исполнен с профицитом, следует из данных Минфина, и несмотря на сложности глобальной экономики, Минцифры рекомендовало использовать высвобожденные средства на разработку технологии которая позволит россиянам отказаться от импортных метавселенных.

Сейчас в правительстве обсуждается распределение дополнительных бюджетных средств в силовые министерства и службы для обеспечения правопорядка в новой цифровой среде: для открытия соответствующих мета-отделов и разработки новых мета-нормативных актов. Министерство здравоохранения тоже поддержало инициативу – она может снизить заболеваемость ОРВИ в период сезонного всплеска.

Также нижняя палата парламента получила задание разработать поправки в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В целях создания безопасной цифровой среды, рекомендуется законодательно запретить любые собрания за пределами разрабатываемой метавселенной.

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