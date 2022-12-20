Минобороны: Военнослужащие России и Белоруссии проводят боевое слаживание на полигоне «Брестский»
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Российские и белорусские военнослужащие из состава региональной группировки войск (РГВ) в рамках мероприятий боевого слаживания проводят совместные занятия по боевой подготовке, сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.
По сообщению пресс-службы, ВС Белоруссии и России, входящие в состав региональной группировки войск, на полигоне «Брестский» продолжают отрабатывать элементы огневой, медицинской, инженерной, тактической, подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что белорусские и российские военные готовятся как единая армия, проводят в республике боевое слаживание, чтобы отразить любую агрессию.
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