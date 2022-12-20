 

Замглавы МИД Вершинин: Инициированием трибунал ЕС пытается скрыть участие в преступлениях на Украине

20.12.2022, 9:25, Новости дня
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Евросоюз своей инициативой по созданию трибунала стремится скрыть собственную причастность к военным преступлениям на Украине, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.

По его словам, страны ЕС готовы перейти к открытому нарушению Устава ООН и вмешательству во внутренние дела отдельных стран из-за того, что своим обширным финансированием поставок вооружений на Украину спонсируют массовые случаи преступлений, совершаемых украинскими военными, передает РИА «Новости».

При этом Вершинин отметил, что создаваемые «псевдотрибунал» не имеет никакой юридической силы без участия РФ и без ее согласия. Вынесенные таким «судом» вердикты Москва никогда не примет.

Также замглавы МИД добавил, что резолюция ЕП о признании РФ «государством-спонсором терроризма» также не имеет юридической силы.

Вершинин заключил, что ЕП, к сожалению, продолжает очернение России, именно это стало самоцелью стран ЕС, ради чего они готовы использовать любые средства.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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