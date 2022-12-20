Мэр Горловки Приходько: Трассу Горловка – Ясиноватая временно перекрыли из-за обстрела ВСУ
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Трасса Горловка – Ясиноватая в связи с массированным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины временно перекрыта для движения, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
По его словам, в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ трасса Горловка – Ясиноватая временно перекрыта для движения, передает ТАСС.
Ранее ВСУ открыли прицельный огонь по поселку шахты им. Гагарина в Горловке.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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