Мэр Горловки Приходько: Трассу Горловка – Ясиноватая временно перекрыли из-за обстрела ВСУ

Трасса Горловка – Ясиноватая в связи с массированным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины временно перекрыта для движения, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

По его словам, в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ трасса Горловка – Ясиноватая временно перекрыта для движения, передает ТАСС.

Ранее ВСУ открыли прицельный огонь по поселку шахты им. Гагарина в Горловке.

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