Советы для начинающих трейдеров и инвесторов

“Когда вы куда-то вкладываете деньги, вы должны знать, чем вы будете рисковать в случае, если развитие стоимости активов упадет не по вашему сценарию”, — говорит предприниматель.

Бизнесмен объясняет, что для того чтобы худший сценарий не сбылся, нужно либо заранее проконсультироваться со специалистом, либо обучиться и понять, как можно регулировать свои риски. “На текущем моменте мы рекомендуем для безопасности активов акцентировать внимание на российский рынок: золото, натуральный газ и нефть. Эти инструменты имеют понятный характер движения и диапазон и позволяют с помощью тех плеч, которые предоставляет Московская биржа, зарабатывать прилично”, — говорит Еремин.

Сергей дал еще несколько советов. Например, он рекомендует четко определить количество заработка и время, которое у вас есть для использования этих средств.

А еще важно обезопасить себя, чтобы выйти вовремя из сделки, если цена пойдет не в вашу сторону. “Оптимальным вариантом для безопасности является среднесрочное инвестирование в рамках одной недели. Политическая ситуация в мире сейчас такова, что за выходные может сложиться ситуация, которая колоссально скажется на стоимости активов, поэтому лучше на выходные прикрывать позиции и спокойно вновь выходить с понедельника, проанализировав ситуацию”, — считает бизнесмен.

По его словам, иногда рынок позволяет снимать такие движения в течение дня и тогда полезно закрыть позицию. Также крайне важно анализировать, изучать статистику и принимать взвешенные решения. Например, распределить депозит на несколько инструментов. В какой-то момент это может не позволить получить максимальный доход, но при этом вы сокращаете свой риск.

“Также важно понять, насколько агрессивно вы готовы инвестировать”, — дает еще один совет Сергей Еремин. Агрессивно — это всегда риск и много потерять, и риск гораздо больше заработать. Самое главное — остаться при своих деньгах и ограничить убытки. На первоначальном этапе трейдинга и инвестиций бизнесмен не рекомендует использовать плечи без надобности. Кредитное плечо можно подключать после того, как уже накопится определенный уровень дохода.

“Если резюмировать, мы сейчас в первую очередь используем краткосрочные инвестиции — от одного дня до недели, распределяем это между основными инструментами. Это помогает минимизировать риски и получать доход от 10 до 30% в месяц, совершая до 5 сделок в месяц”, — говорит Сергей Еремин.