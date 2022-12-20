Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го

Все астрологи говорят: последний месяц года является очень важным в жизни людей. Он яркий, богат на события, энергичный. Декабрь 2022-го – не исключение.

По словам астролога Wday, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 декабря – кармические дни. В этот период стоит ожидать больших перемен в жизни. Возможны такие события, как продвижение по карьерной лестнице, вступление в брак, развод, рождение ребенка… В общем, может произойти все то, что связано с новым этапом и статусом.

Все это астролог издания объясняет Новолунием, которое состоится 23 декабря в первом градусе Козерога.

В Таро главной картой недели 19 – 26 декабря является Восьмерка жезлов, которая означает ветер перемен. Примечательно, что на этой карте не изображены люди, а значит, они никак не будут влиять на события. Только высшие силы смогут изменить происходящее.

Астролог полагает, что грандиозные события ожидают Стрельцов, Овнов и Львов. Остальные Знаки Зодиака не будут обделены вниманием высших сил. Декабрь 2022 года – идеальное время для избавления от привычной жизни. Сейчас важно довериться Вселенной и не сопротивляться.