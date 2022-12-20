На фоне голосования пользователей Twitter за отставку Маска он решил изменить правила опросов

Голосовать в опросах, касающихся изменений правил работы Twitter, в будущем смогут только пользователи с подпиской Twitter Blue, сообщил владелец компании Илон Маск после голосования пользователей за его отставку.



Один из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в России) сравнил Маска с Бэтменом: «Брюс Уэйн опрашивает заключенных Аркхэма, должен ли он уйти с поста Бэтмена». Другой заявил, что неразумно устраивать такие опросы, учитывая, что Маск стал «врагом глубинного государства №1» и его «армии ботов». Маску предложили «почистить» соцсеть, а затем повторно провести опрос.

Еще один пользователь высказал мнение, что право голосовать в опросах, «связанных с политикой (компании)» должны обладать только «синие подписчики», то есть имеющие подписку Twitter Blue, которая подтверждает подлинность учетной записи (такие отмечены синей галочкой). В ответ Маск заявил, что поддерживает идею с Twitter Blue. Он сказал, что «Twitter внесет это изменение».

Напомним, Маск устроил в Twitter опрос, поинтересовавшись у пользователей, должен ли он покинуть пост руководителя компании. Он обещал руководствоваться в своем решении результатами опроса. 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста главы одноименной компании, 42,5% проголосовали против.