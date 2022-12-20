 

СВР: Ватикан весной 1941 году «кормил» свою паству фейками о Советском Союзе

20.12.2022, 8:00, Новости дня
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Ватикан весной 1941 года, в преддверии нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, не брезговал откровенными фейками, собирая с паствы средства под предлогом помощи якобы сильно голодающим детям Западной Белоруссии, свидетельствуют обнародованные рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России.

Во вторник отмечается 102-я годовщина со дня создания отечественной внешней разведки. На сайте Президентской библиотеки имени Ельцина Управления делами президента РФ в разделе «Вторая мировая война в архивных документах» опубликованы материалы из архива СВР.

Среди них – «Агентурное сообщение из Рима о выступлении Римского папы перед иезуитами и о готовящемся наступлении Германии против СССР». Шифртелеграмма, поступившая в Москву 3 мая 1941 года, адресовалась «Виктору» – это был оперативный псевдоним легендарного начальника советской внешней разведки Павла Фитина, передает РИА «Новости».

Как следует из документа, папский престол не брезговал откровенными фейками в отношении СССР.

«В Ватикане развернута кампания по сбору средств «в помощь голодающим детям Западной Белоруссии», так как там якобы сильный голод», – говорилось в сообщении.

На самом деле, экономический потенциал Западной Белоруссии вырос после воссоединения с Советской Белоруссией в 1939 году. Благосостояние большей части народа увеличилось, ни о каком детском голоде речи не шло. Зато до этого население западно-белорусских земель, в 1921-1939 годах входивших в состав Польши, подвергалось принудительному ополячиванию и окатоличиванию. Существование жителей «восточных окраин» Польши характеризовалось политическим и социальным бесправием, массовой нищетой и безработицей, высокой детской смертностью и смертностью от голода.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье «В войну разведка вступила первой» к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной сообщил, что сведения о точной дате нападения Германии на Советский Союз поступили от разведки из Финляндии за 11 дней до вторжения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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