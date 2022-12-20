 

Офицер НМ “ЛНР” Марочко рассказал, что ВСУ якобы начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске

20.12.2022, 5:00, Новости дня
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ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовск, рассказал офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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