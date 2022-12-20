SVT – Финляндия ускоряет переоснащение армии — с учётом украинского опыта

Министерство обороны Финляндии в сжатые сроки проводит оснащение армии новыми образцами военной техники, пишет SVT. Правительство выделило военному ведомству €500 миллионов на закупки ракет, гаубиц и артиллерийских систем, исходя из того, какие виды оружия используются на данный момент в ходе украинского конфликта.



AP

Украинский конфликт побудил Финляндию вооружиться в рекордные сроки. Среди последних закупок Минобороны страны — зенитные ракеты из Швеции, бронированные гаубицы из Южной Кореи и современная реактивная артиллерия из США на €500 млн, пишет SVT.

По словам депутата финского парламента Андерса Адлеркройца, власти Финляндии «пытались извлечь уроки из украинского конфликта». С конца февраля правительство северной страны приняло решение увеличить оборонный бюджет. Всего Министерству обороны было выделено около €490 миллионов на закупки в кратчайшие сроки, а на более долгосрочные закупки было выдано разрешение на заказ на сумму около €1,7 млрд, пишет SVT со ссылкой на Svenska Yle.

Член комитета по обороне и член парламента от Шведской народной партии в Финляндии Андерс Адлеркройц объясняет, что при распределении ресурсов в военном ведомстве законодатели изучили, какие образцы оружия используются на Украине. По словам политика, для военного конфликта с Россией потребуется огромное количество боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов. Не менее важным депутат считает наличие противовоздушной обороны, пишет SVT.

Как сообщается, спецоперация РФ на Украине укрепила желание финнов защищать свою родину. В настоящее время в случае кризисной ситуации Финляндия способна мобилизовать 280 тыс. военнослужащих, что в два раза больше, чем остальные страны Северной Европы вместе взятые, резюмирует SVT.