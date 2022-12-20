SVT – самые низкие пособия для украинских беженцев — Швеция оказалась позади других скандинавских стран

В Швеции суточные пособия для украинских беженцев самые низкие среди остальных стран Северной Европы, пишет телеканал SVT. Кроме того, украинцы со статусом беженца не могут рассчитывать на получение скорой медицинской помощи. Тем не менее именно в Швецию чаще всего приезжают беженцы с Украины по сравнению с соседними странами.



AP

По данным недавнего отчёта Совета министров Северных стран Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, существуют большие различия в условиях, в которых находятся украинские беженцы в странах Северной Европы, и по ряду показателей Швеция оказалась позади всех. «Когда мы внедряли директиву о массовой миграции, мы надеялись, что она будет действовать в течение более короткого срока», — сказала министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард телеканалу SVT.

С 24 февраля и по 1 ноября включительно более 158 200 украинцев обратились за помощью в одну из скандинавских стран. Больше всего обращений с ходатайствами о признании беженцами получила Швеция в количестве 47 тыс., и меньше всего — Исландия, куда обратились 1700 человек. Общий вывод отчёта состоит в том, что северные страны до сих пор успешно справлялись с кризисом беженцев. Однако существуют большие различия в условиях, в которых находятся беженцы в каждой отдельной стране, и в некоторых отношениях условия в Швеции оказались наихудшими, пишет SVT.

Швеция выплачивает беженцам самые низкие суточные и, в отличие от других стран, не предоставляет им полного доступа к медицинским услугам. Швеция также не предлагает вводных программ или курсов по обучению языку, как это делают Дания, Норвегия и Финляндия. «Если так будет продолжаться очень долго, то разумеется, придётся пересматривать условия. Но я хочу подчеркнуть, что на самом деле прилагается много усилий для того, чтобы украинцы влились в общество и на рынок труда», — заявил министр телеканалу.

Тем не менее, по мнению Стенергард, в настоящее время нет предпосылок к пересмотру условий содержания беженцев в связи с тем, что действие директивы о массовой миграции было продлено на год. По словам чиновника, условия могут быть пересмотрены, если украинский конфликт затянется надолго. Как сообщается, украинские беженцы, проживающие в Швеции больше года, не могут получить скорую медицинскую помощь, если только это не экстренная ситуация, однако в соседних странах они имеют на неё право, резюмирует SVT.