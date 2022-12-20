Увидев душу умершего хомяка, британка поверила в загробную жизнь

Жительница Великобритании утверждает, что увиденное ею паранормальное явление полностью изменило ее жизнь, заставив поверить в загробную жизнь. При том, что с детства она всегда относилась к подобному очень скептично.

64-летняя Хелен Эллвуд, которая сейчас называет себя “слегка экстрасенсорной”, утверждает, что видела, как “дух” мертвого хомяка ее подруги поднялся из его тела после того, как он умер у нее на руках.

“Мы все задаемся вопросом, куда попадают наши домашние животные, когда они умирают, и увидим ли мы их когда-нибудь снова. В детстве я бы сказала, что они никуда не попадают. Я скептически относилась ко всему духовному и боялась смерти.

Я считала, что нет никаких ангелов, которые заботились бы о нас, и истории про Небеса были для меня просто сказкой. Все изменилось, когда самка хомяка моего друга по кличке Берил умерла у меня на руках. То, как ее душа восстала из тела, изменило все.

Она была у меня на руках, и я знала, что она умирает. До этого у меня не было никакой системы убеждений о смерти, для меня все это было ерундой, но внезапно тело Берил стало немного легче, и из него начал подниматься темно-золотой туман в форме хомяка”, – рассказывает Эллвуд.

Позже женщина описала свои впечатления об этом в книге “Любовь, смерть и то, что дальше”, но долгое время после инцидента она не могла понять, что произошло и поначалу игнорировала то, что видела.

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“Я не могла до конца поверить в то, что видела, потому что я даже не верила, что у людей есть души, не говоря уже о хомяках. Я была ошеломлена и поэтому сначала отнеслась к этому как к просто игре света, это для меня было просто слишком странным”.

Хелен в конце концов приняла это, а потом приняла и тот факт, что она сталкивалась с паранормальными явлениями еще будучи подростком.

“В подростковом возрасте у меня были вещие сны. Я отвергала каждый из них, потому что боялась, что меня сочтут сумасшедшей и высмеют. Мой отец был христианином, а мама атеисткой.

Я отрицала это внутри себя, хотя мои сны сбывались. У меня также были повторяющиеся видения, например, что моя подруга попала в беду на дороге. Я тогда связался с ней по почте, и она сказала мне, что у нее как раз на дороге случилась авария, когда она ехала на велосипеде.

В другом случае меня навестил мой дядя, который умер. Когда он пришел ко мне во сне, я еще не знала, что он скончался, мне лишь на следующий день сказали, что он умер”.

Хелен говорит, что все эти события вкупе помогли ей осознать возможность существования загробной жизни.

“Это привело к тому, что я приняла большой мир, более широкий мир и признала, что я являюсь его частью. Эти переживания также действительно распространены среди людей. Я разговаривал с ветеринарной медсестрой, которая сказала мне, что у многих людей есть такой опыт.

Именно по этой причине я написала свою книгу. Некоторые люди, например, чувствуют, как их умершая кошка запрыгивает на кровати, или слышат, как виляет хвостом их собака, которая скончалась”.