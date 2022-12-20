Используя одни и те же цифры, американец выиграл в лотерею шесть раз подряд

Житель городка Фолл-Ривер из штата Массачусетс (США) Рэймонд Робертс-старший использовал пять одних и тех же цифр в лотерее и выиграл шесть раз подряд “пожизненный приз” в размере 25 тысяч долларов в год до конца жизни.

Мужчина заполнял билеты лотереи Lucky for Life, которая проводится в нескольких штатах США, используя при этом одни и те же цифры. Один билет стоит 2 доллара.

Шанс того, что комбинация этих цифр дала хотя бы один выигрыш, был небольшим, но шесть подряд и вовсе можно посчитать несбыточным. Однако, это произошло.

В каждом из этих выигрышей можно было выбрать – получать ли по 25 тысяч ежегодно, либо получить сразу на руки одномоментно 390 тысяч. Робертс поступил очень мудро, в пяти случаях выбрав одномоментную выплату, получив на руки сразу почти 2 млн долларов, а в шестом случае выбрав ежегодную выплату, обеспечив себя таким образом “добавкой к пенсии” до конца жизни.

Когда его спросили, почему он ставил на всех шести билетах одни и те же цифры, то он ответил, что ему просто очень понравились именно эти цифры, и он делает подобное уже более 20 лет. Теперь же, по его словам, наконец-то пришло время для большой выплаты.

На вопрос о том, что он хочет делать с наличными, седовласый победитель сказал, что планирует купить себе новый мотоцикл и отправиться в путешествие, прежде чем планировать, что делать с остальными деньгами.