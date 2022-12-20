Умер заслуженный врач России

В Кургане умер детский хирург областной больницы “Красного Креста”, заслуженный врач России Грачик Дохолян. Об этом сообщил главный врач медучреждения. Известно, что специалист скончался от тяжелой болезни.

По данным URA.ru, врач находился в реанимации несколько суток. Прощание с Грачиком Дохоляном состоится 21 декабря в Свято-Троицком соборе в Кургане.