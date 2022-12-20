 

Ему захотелось постарше: 57-летняя модель о романе с принцем Гарри после слухов о разводе с Маркл

20.12.2022, 7:15, Разное
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Принц Гарри не сходит с заголовков британских таблоидов из-за непрекращающихся слухов. Впрочем, он сам подогревает интерес к своей персоне. Недавно на Netflix состоялась премьера документального фильма “Гарри и Меган”, в съемках которого приняли участие Сассексы. Они рассказали свою историю любви и поведали о том, что же на самом деле происходит в королевской семье Великобритании. Они вынесли сор из избы и тем самым, говорят, разгневали Карла III.

Но как бы не уверяли Гарри и Меган в крепкости своего брака, есть люди, которые уверены: принц и бывшая актриса, несмотря на наличие двоих детей, находятся на грани развода. Причем, как говорят королевские эксперты, решение расстаться было за самим герцогом Сассекским. Якобы скоро супруги сами расскажут публике о завершении их истории любви.

Сейчас же у Гарри есть другие планы. Он готовит к выходу мемуары. В книге сын Карла III, например, рассказывает о потере невинности с женщиной, которая старше его. Обсудив намеки герцога Сассексого, публика пришла к выводу: еще задолго до знакомства с Меган его связывал краткосрочный роман с британской моделью и актрисой Элизабет Херли. Она старше Гарри почти на 20 лет.

Кстати, 57-летняя Херли недавно высказалась о романе с принцем Гарри. По словам актрисы, у нее ничего не было с сыном принцессы Дианы. “Это была точно не я!”, – уверяет женщина. Но некоторые не верят Элизабет и считают – британская звезда таким образом дает понять, что не хочет иметь ничего общего со скандальным принцем.


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