Мнение: Чечня №2

Ну что, наши идиоты, похоже, полны желания устроить нам еще один “новогодний штурм Грозного”? Чует мое сердце, что Новый год будет безнадежно испорчен – очередное будет лихое наступление. Убедить отечественных придурков, что они просто ничего не умеют – невозможно; только если потыкаются носом.

Жалко. Очередная бессмысленная бойня давно проигранной войны. Уже с мобилизованными. Акт №2.

Но ведь, если не проиграть, а остановить и откатиться – они так и будут думать, что “их предали” и “у них украли победу”. Задушат своими приступами ресентимента и россказнями, как бы они “вот-вот всех победили”.

Чертовы кретины. Лососи, которые идут на нерест – бессмысленно и беспощадно.