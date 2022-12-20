НА фоне экономического кризиса на родине поток египтян в Европу утроился за год

В 2022 году в Италию через Ливию прибыло в три раза больше нелегальных мигрантов из Египта, чем год назад, пишет Тhe Guardian. Издание объясняет этот феномен экономическими проблемами в Египте, которые вынуждают людей искать лучшей жизни, а также выходом из тюрьмы крупных контрабандистов, организующих такого рода перевозки. По мнению газеты, европейское финансирование вряд ли решит проблему, поскольку ливийские власти не намерены бороться с людским трафиком.



AP

Более 20 тыс. египтян прибыли в этом году в Италию через Ливию, что почти в три раза превышает число тех, кто пересёк границу за тот же период в прошлом году, пишет The Guardian cо ссылкой на Министерство внутренних дел Италии.

Как поясняет газета, люди бегут от быстро разрушающейся экономики Египта: местная валюта потеряла в этом году более трети своей стоимости по отношению к доллару, резкий рост инфляции стал причиной взлёта стоимости жизни, а государство всё глубже погружается в долги. Согласно последним официальным статистическим данным, почти треть населения страны живёт за чертой бедности.

«Сейчас мы видим, что всё больше египтян прибывает в Европу из-за экономической и политической ситуации там», — говорит юрист по правам человека и эксперт по вопросам миграции организации Watch the Med и Парижской ассоциации Migreurop Мухаммад аль-Кашеф.

Некоторые переселенцы выбирают опасный путь нелегального путешествия в Европу как своё единственное средство спасения, пишет газета. Агентство ЕС по предоставлению убежища сообщает, что в прошлом году в консульствах Египта было выдано 45 207 шенгенских виз для легального въезда в Европу — это менее трети виз, ежегодно получаемых египтянами до пандемии, и ничтожное количество для 104-миллионного населения Египта, отмечает издание. Кроме того, многие египтяне говорят, что сложный, дорогой и предвзятый процесс подачи заявления на визу удерживает их от использования законных путей попадания в Европу.

Возрождение популярности маршрутов незаконных перевозчиков издание объясняет, в числе прочего, освобождением из тюрьмы важных членов контрабандистских организаций. По словам экспертов, крупные контрабандисты отбыли пятилетний тюремный срок после ареста в 2015—2016 годах вследствие серии кораблекрушений со смертельным исходом и вернулись к единственной открытой для них профессии.

Во многом существование этого бизнеса объясняется захватом египетскими военными рыбной промышленности, что лишило многих владельцев лодок законных видов деятельности, пишет газета. Большие рыбацкие лодки, которые могли бы пригодиться для легальной работы, теперь используются для перевозки людей через Средиземное море. «Мы имеем дело с лодками, в которых от 400 до 700 человек на борту, — с невероятно большими старыми рыболовными судами, переоборудованными для переправы», — рассказывает Морис Стир из организации Alarm Phone, которая помогает мигрантам, оказавшимся в бедственном положении во время пересечения Средиземного моря. По его словам, даже при своих больших размерах лодки переполнены и путешествие на них может быть опасным.

Как признался изданию ливийский контрабандист Хадж Мохаммед, который «долгое время» занимался незаконной перевозкой людей вместе с братом, организация переезда из Египта в Италию стоит около £4 тыс. За эти деньги перевозчик организует перелёт человека из Египта в Ливию и место на судне, способном вместить 250 человек, следующем из города Зувара в Ливии в итальянский порт Лампедуза.

Как напоминает газета, в конце октября ЕС подписал последнее из серии соглашений с Египтом, направленных на сдерживание миграции, на этот раз предоставив стране грант в размере €80 миллионов для дальнейшего укрепления египетской береговой охраны и военно-морских сил с целью прекращения потока людей. «ЕС готов на многое, чтобы закрыть свои границы и контрольно-пропускные пункты, — считает Аль-Кашеф. — Хотя он готов открыть двери в подобных случаях для сирийцев и украинцев, поскольку им нужны люди, чтобы работать и платить налоги, они не рады принимать более бедных африканцев и вкладываться в них».

Это европейское финансирование оказалось прибыльным для египетских сил безопасности, но вряд ли сможет пресечь деятельность сетей незаконной перевозки, которые в настоящее время в основном сосредоточены в Ливии, отмечает издание. По словам одного из мигрантов по имени Юзеф, рост миграции из Ливии и Египта связан с попустительским подходом властей. «Ливийские власти сейчас задерживают одно судно и позволяют уйти 50 другим», — рассказывает молодой человек.