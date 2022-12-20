Технический осмотр транспортного средства перед оформлением договора КАСКО

Для оценки состояния автомобиля страховщик направляет эксперта. Цель осмотра: сравнение описания ТС с его реальным состоянием, выявление и фиксация повреждений, сверка регистрационных данных (номер кузова, VIN-кода) с теми, которые указаны ПТС (паспорт транспортного средства), уточнение пробега. Важная часть осмотра: подтверждение наличия всех комплектующих.

Согласно действующим правилам КАСКО, в двух случаях предстраховой осмотр транспортного средства может не проводиться:

приобретение нового автомобиля в кредит;

возобновление страховки безубыточным клиентом (ни разу не обращавшимся за компенсацией в течение года).

По итогу осмотра устанавливается сумма страховой выплаты, а также фиксируются имеющиеся повреждения ТС. К заключению эксперта прилагаются сделанные с нескольких ракурсов фото. В том числе, фотографии шин и внутренней отделки салона.

Один из самых распространенных рисков – угон. В его покрытии может быть отказано, если предстраховой осмотр не подтвердит наличие сигнализации, оригиналов ключей и брелков.

На что обратить внимание во время предстрахового осмотра ТС

Чтобы при наступлении страхового случая не возникало неприятных вопросов, обязательно проконтролируйте следующие моменты:

четкость фотографий;

корректность указанных моделей комплектующих;

отсутствие ошибок при указании регистрационных данных ТС.

Основные правила осмотра ТС

Во время оценки состояния автомобиля представителем страховщика у владельца транспортного средства должны быть на руках следующие документы: оригинал ПТС, действующая до окончания предполагаемого срока кредитования диагностическая карта.

Проводить оценку состояния автомобиля может представитель сторонней организации, с которой у страховщика заключен договор. Запрещено проводить такой осмотр страховым агентам, так как они материально заинтересованы в заключении договора.

Транспортное средство перед осмотром лучше всего тщательно вымыть, чтобы не возникло сомнений в его целостности. Проверка должна проводится исключительно днем и при хорошем освещении.