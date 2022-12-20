 

“Не от большой любви”: хамоватая Боня врезала бывшей Тимати

20.12.2022, 5:45, Разное
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Телеведущая, модель и блогерша Виктория Боня с завидным постоянством становится героем различных скандалов из-за неопределимого желания комментировать многочисленные светские события. Вот и бывшей девушке рэпера Тимати она умудрилась врезать.

Выпускник “Фабрики звезд” и вторая вице-мисс России 2012 года Алена Шишкова встречались без официальной регистрации брака. Она родила Тимати наследницу, дочь Алису. Сегодня модель продолжает участвовать в различных съемках.

Однако, по мнению звезды реалити-шоу “Дом-2”, у нее есть проблемы с внешностью. Виктория Боня позволила себе ряд абсолютно хамских высказываний относительно внешности бывшей возлюбленной рэпера. В частности, блогерша увидела отечность на лице бывшей Тимати и предложила ей свои услуги.

Меж тем, по мнению продюсера Дмитрия Ашурова, Виктория Боня просто нашла очередной повод для пиара. В интервью Пятому каналу он подчеркнул, что Алена Шишкова не нуждается в советах телеведущей.

“Это не от большой любви и заботы Боня комментирует всю историю и так переживает”, – уверен продюсер.

По его словам, блогерша пытается изобразить из себя бьюти-консультанта. Дмитрий Ашуров отметил, что Виктория Боня за счет бывшей Тимати хочет заработать очков.


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