 

Variety сообщила о признании Вайнштейна в США виновным по еще одному делу об изнасиловании

20.12.2022, 5:15, Новости дня
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Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях сексуального характера, включая изнасилование, сообщают СМИ.

В понедельник Вайнштейна осудили «по трем обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах». Помимо обвинения в изнасиловании, речь идет о «принуждении к оральному совокуплению» и третьем преступлении сексуального характера в отношении «Джейн Доу» (это имя используется в США для замены настоящего), передает РИА «Новости» со ссылкой на Variety и Associated Press.

Напомним, в ходе первого процесса в Нью-Йорке Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В ходе второго процесса его оправдали по одному из обвинений, по трем другим присяжные не смогли прийти к единогласному решению. В ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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