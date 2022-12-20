 

СВР рассекретила документы о планах Гитлера в 1933 году устроить переворот в СССР и сделать Белоруссию колонией

20.12.2022, 5:15, Новости дня
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В 1933 году Адольф Гитлер вынашивал планы переворота в СССР, желая сделать Белоруссию колонией Германии и переселить туда немцев Поволжья, свидетельствуют рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России.

Материалы опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента РФ в разделе «Вторая мировая война в архивных документах». 

В материале Иностранного отдела ОГПУ СССР 1933 года сообщается, что по плану Гитлера в рамках «проектов переворота в России» все «волжские немцы переселятся в Белоруссию», передает РИА «Новости».

Как сообщается в документах, «насколько удалось узнать», Белоруссия должна «подчиняться сначала новому правительственному режиму в России», но «будет полностью индустриализирована Германией». Германия собиралась заключить «собственный таможенный союз и так далее» с Белоруссией, которая должна была «всякого рода правами пользоваться в качестве свободного государства подобно Данцигу». Там же сообщалось о планах постепенного аншлюсса – поглощения Белоруссии Германией.

Также опубликована выдержка из агентурного материала пятого отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) «об участии государственных деятелей США и Великобритании в финансовых операциях в пользу нацистской Германии». Из документов следует, что американские и британские политические и финансовые круги в 1939 году, в преддверии Второй мировой войны, втайне помогали накачивать гитлеровский режим миллиардными суммами и боялись, что подробности об этом выйдут наружу.

Напомним, 20 декабря в РФ отмечается День работника органов безопасности. Дата 20 декабря выбрана в связи изданием в 1917 году Декрета об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 20 декабря 1920 года был создан Иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР, с этой даты отсчет своей истории ведет Служба внешней разведки России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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