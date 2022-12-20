 

Жан-Пьер заявила, что Белоруссия сделала возможным проведение российской спецоперации на Украине

20.12.2022, 5:15, Новости дня
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Предоставив поддержку РФ и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер заявила, что США обеспокоены ролью Белоруссии в СВО. По ее словам, Вашингтон следит за «расстановкой сил России, в том числе в Белоруссии», передает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс призвал «с иронией» относиться к заявлению президента РФ Владимира Путина о нежелании «поглотить» Белоруссию. По версии США, Россия уже «пытается силой поглотить соседнюю страну». Вашингтон утверждает, что Белоруссия якобы «фактически уступила свою независимость и суверенитет России».

Напомним, в Минске состоялись белорусско-российские переговоры в расширенном составе с участием президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».

Отметим, что Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации в Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Географические задачи специальной военной операции изменились только после того, как Киев сорвал переговоры, а население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказалось за воссоединение с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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