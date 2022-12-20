 

Das Erste – в «Шарите» отменили все плановые операции до конца года из-за нехватки персонала

20.12.2022, 4:39, Разное
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Клиника «Шарите» в Берлине пользуется хорошей репутацией, но сейчас она вынуждена работать в чрезвычайном режиме, пишет немецкий телеканал Das Erste. Из-за дефицита персонала все плановые операции до конца года отменены. Уровень заболеваемости в Германии сейчас на 30—40% выше обычного для этого времени. Многие врачи и медсёстры сами болеют и не могут работать, и это приводит к острой нехватке медперсонала по всей стране.

Берлинская «Шарите» — одна из крупнейших университетских клиник в Европе, пользующаяся большой известностью. Однако коронавирус, грипп и респираторно-синцитиальный вирус добавляют проблем и для «Шарите» — поэтому теперь она объявила работу в своего рода чрезвычайном режиме. Из-за дефицита персонала все операции, которые возможно отложить, были отменены до конца года. Это необходимо, чтобы провести срочные операции с опухолями и трансплантацией органов, а также предоставить обслуживание после сердечных инфарктов.

В берлинской университетской клинике «Шарите» пациенты с тяжёлыми заболеваниями получают обслуживание на высшем медицинском уровне с большим числом мест в палатах интенсивной терапии. Это означает, что там необходимо больше персонала, чем где бы то ни было ещё. Теперь запланированные операции перенесены на следующий год, потому что многие врачи и медсёстры сами заболели и отсутствуют на местах. Эта проблема сейчас отмечается по всей Германии.

ГЕРАЛЬД ГАСС, председатель правления Немецкого общества владельцев больниц: Показатели заболеваемости у нас сейчас в среднем на 30—40 процентов выше, чем обычно в это время, и поэтому высока заболеваемость среди персонала, которая ведёт к известной нехватке.

Положение сейчас действительно драматичное, подтверждают врачи в больницах, — но не только из-за волны заболеваний. Персонал «выпадает» в том числе из-за того, что медсёстрам также приходится оказывать помощь в детских отделениях, а, кроме того, потому, что врачи в интенсивной терапии всё ещё сильно загружены из-за ситуации, сложившейся в пандемию. Многие из-за неё сократили своё время работы, — а потом стали появляться дополнительные задачи.

СЮЗАННЕ ЙОНА, первый председатель Марбургского объединения врачей: Единственное, что в ближайшее время на короткий срок может предоставить нам больше времени для медицинского обслуживания пациентов, это уменьшение бюрократии. Нам приходится заполнять огромное количество бумаг для касс больничного страхования. Мы видим большое недоверие, которое ведёт к контролирующей бюрократии.

Тем не менее «Шарите» — одна из немногих клиник, которые откладывают плановые операции на несколько недель. Большинство больниц пока сдвигает их только на несколько дней.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2022 года.

 


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