USA TODAY – американцы готовятся к несчастливому новому году и не верят, что власти справятся с проблемами

Две трети американцев считают, что их страна движется неверным путём, и не доверяет власти в решении накопившихся проблем, пишет USA TODAY. Как показали результаты последнего опроса, население США готовится к несчастливому новому году, омрачённому инфляцией и экономическими проблемами, беспокойством за своё будущее и страхом перед растущими счетами.



AP

Американцы готовятся к несчастливому новому году, пишет американская газета USA TODAY. Две трети респондентов в новом опросе, выполненном по заказу издания, говорят, что страна встала на неверный путь, и они не верят ни одной из политических партий и ни одной ветви власти в правительстве в том, что те смогут эффективно решить существующие проблемы.

Приоритет для президента Джо Байдена и нового состава конгресса в 2023 году очевиден — это инфляция и экономика. 54% опрошенных выбрали этот вопрос как первый или второй по значимости. Это вдвое больше голосов, чем за любую другую проблему.

«Я надеюсь, но и сомневаюсь», — признаётся республиканка Джанет Браун, работающая ипотечным брокером в Петалуме, штат Калифорния. Питер Грант, демократ и владелец небольшого морского бизнеса в Уолдоборо, штат Мэн, сказал, что «утомлён».

«Нас ждут бурные времена, — предсказал Грант в интервью после участия в опросе. — В этой стране сейчас не всё хорошо во многих отношениях».

В опросе участвовали 1 тыс. зарегистрированных избирателей, отмечает USA TODAY. Он проводился по стационарным и мобильным телефонам 7-11 декабря, погрешность составляет примерно 3,1%.

В целом, издание отмечает, что среди американцев было мало признаков всплеска оптимизма в преддверии нового года.

65% опрошенных считают, что страна встала на неверный путь и не движется в правильном направлении. В конце прошлого года 57% опрошенных утверждали, что страна находится на неправильном пути — не совсем то, что можно назвать признаком национального энтузиазма, но это была менее мрачная оценка будущего перед приближением нового года.

Тем не менее сегодняшняя неутешительная картина улучшилась по сравнению с июлем, когда 76% американцев заявили, что страна движется в неправильном направлении, подчёркивает издание.

На вопрос, какое одно слово лучше всего описывает их настроение накануне нового года, 39% выбрали слово «надежда» и 5% — «энтузиазм», что несколько меньше, чем в прошлом году. 24% выбрали «беспокойство» и 11% — «страх», оба показателя выше, чем в прошлом году. Как и годом ранее, 18% сказали, что они «утомлены».

Как сообщается в статье, инфляция дала о себе знать, даже несмотря на снижение цен на газ. «Мой счёт за электроэнергию составляет около $600 в месяц; раньше он был вдвое меньше, — отмечает 66-летний американец Браун. — Мясо подорожало, курица подорожала, всё дорожает, дорожает и дорожает. Если у вас фиксированный доход, знаете, я просто не знаю, что делать некоторым людям».

Из списка 11 вопросов 35% выбрали проблему инфляции и экономики в целом в качестве главной задачи для президента и Конгресса в следующем году. «Угрозы демократии» заняли второе место — за них проголосовали 12%, а иммиграция — третье с 10% голосов.

Ни одна другая проблема не набрала двузначного числа. Менее 1% назвали важной проблемой пандемию. 5% назвали расследование деятельности администрации Байдена самой крупной задачей.

Кроме того, американцы в целом неблагоприятно оценивают все три ветви власти: Верховным судом недовольны 44%, Конгрессом — 54%, президентом — 50% опрошенных. Эти выводы и настроение общества — проблема не только для Байдена, но и практически для каждого представителя власти в Вашингтоне, подчёркивает USA TODAY.

«Когда три ветви власти воспринимаются негативно, это сигнал о том, что избиратели ищут что-то новое или лучшее, будь то структурно или политически, — считает директор Центра политических исследований Университета Саффолка Дэвид Палеологос. — Избирательная общественность созрела для усиленной прививки позитива, потому что иммунная система политического тела значительно ослабла».