 

В Швейцарии со дна озера похитили гигантский шар с 230 литрами дорогого джина

20.12.2022, 4:27, Разное
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В Швейцарии расследуют дело о подводной краже. Сообщается, что со дна озера исчез гигантский шар, наполненный 230 литрами джина.

Конструкция весом почти в тонну лежала на 20-метровой глубине, передает Пятый канал. По технологии джин должен был настаиваться в металлической оболочке несколько месяцев. Из-за произошедшего компания производитель потерпит колоссальные убытки.


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