В Швейцарии со дна озера похитили гигантский шар с 230 литрами дорогого джина

В Швейцарии расследуют дело о подводной краже. Сообщается, что со дна озера исчез гигантский шар, наполненный 230 литрами джина.

Конструкция весом почти в тонну лежала на 20-метровой глубине, передает Пятый канал. По технологии джин должен был настаиваться в металлической оболочке несколько месяцев. Из-за произошедшего компания производитель потерпит колоссальные убытки.