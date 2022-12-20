Рассказавшая о ребенке внутри Арзамасова принимает поздравления: Еще принцесску

Ровно два года назад Лиза Арзамасова и Илья Авербух объявили о свадьбе. Да, сложно поверить, что уже прошло столько времени. Счастливая пара воспитывает годовалого сына Льва. Супруги стараются посвящать как можно больше времени ребенку, и у них это, несмотря на занятость, получается.

К слову, недавно 27-летняя актриса вжилась в новую роль, которая ей досталась в театре. Она сыграла Золушку. В одном из недавних интервью Арзамасова благодарила за эту роль режиссера Славу Стародубцева. По словам молодой артистки, для того, чтобы сыграть Золушку, необходимо одно особое качество – оставаться внутри ребенком.

В новом году Лизу ждут новые проекты, а пока она принимает поздравления с бумажной свадьбой. “Счастья вам и еще принцесску, а то сладкий мальчик уже есть”, “Живите долго и счастливо!!! Вы такие замечательные!”, “Идите вместе по жизни и растите Левушку!”, – пишут поклонники артистке.

Напомним, Лиза Арзамасова родила сына от Ильи Авербуха в августе 2021 года. Для фигуриста этот ребенок стал вторым. У 49-летнего мужчины есть 18-летний сын Мартин от бывшей жены – спортсменки Ирины Лобачевой.