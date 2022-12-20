BFM TV – бастующих британских медработников заменят «недостаточно подготовленные» военные

Правительство Великобритании на время праздников заменит бастующих медработников военнослужащими, пишет BFM TV. Профсоюзы предупреждают, что солдаты недостаточно квалифицированны для выполнения таких обязанностей, а начальник штаба обороны подчёркивает, что армия должна сконцентрироваться на других задачах.



AP

Британские профсоюзы обеспокоены тем, что правительство привлекло солдат к выполнению обязанностей санитаров и пограничников на время забастовок в рождественский период, пишет BFM TV. Представители множества профсоюзов заявили, что военные «недостаточно подготовлены» для выполнения этих обязанностей и оказались по воле властей в «несправедливой» ситуации, потому что у них и без того много дел.

Как рассказывает издание, Лондон мобилизовал 1200 человек из ВМС, Королевских ВВС и сухопутных войск. 600 из них возьмут на себя роль санитаров, а 150 займутся логистикой. Также собираются мобилизовать 1000 госслужащих.

В субботу начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью The Telegraph ясно заявил, что армия «не является резервом». Он указал, что у военных есть свои обязанности и они «выполняют множество вещей на благо нации», поэтому «должны сконцентрироваться на своей основной роли». Радакин подчеркнул, что армия не должна играть роль «последней подстраховки» на случай общественных выступлений. В ответ на это министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок заметил, что военные призваны «служить нации», а здоровье пациентов в конце года остаётся для правительства «задачей номер один».

Выступления профсоюзов вызвали недовольство у премьер-министра страны Риши Сунака. «Профсоюзы причиняют страдания миллионам человек, особенно из-за забастовки работников транспорта, которые жестоко приурочены, чтобы сорвать Рождество», — приводит французская газета возмущения главы правительства в воскресном выпуске The Sun. Он отмечает, что железнодорожникам и пограничникам предложили «справедливые и приемлемые для налогоплательщиков соглашения», и всё больше представителей профсоюзов хотят к ним присоединиться.

Накануне праздников Великобритания столкнулась с беспрецедентно масштабными общественными выступлениями среди работников транспорта и здравоохранения, напоминает BFM TV. Бастующие требуют увеличить зарплаты из-за роста инфляции, которая поднялась выше 10%. Впервые за 106 лет существования Королевского колледжа медсестёр его представители вышли на забастовку, а со вторника их число увеличится до 100 тыс. Кроме того, с 21 по 28 декабря к протесту должны присоединиться около 10 тыс. работников скорой помощи.