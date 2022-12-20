В Краснознаменске строительные леса упали вместе с людьми

В Карснознаменске обвалились строительные леса вместе с рабочими. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, инцидент произошел возле одного из многоэтажных домов во время демонтажа конструкции.

В результате ЧП пострадали девять человек. По данным Радио 1, всех госпитализировали в больницы Подмосковья.

Позднее стало известно, что пострадавших больше. Двое находятся в тяжелом состоянии, передает портал VSE42.RU.