В Краснознаменске строительные леса упали вместе с людьми
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Карснознаменске обвалились строительные леса вместе с рабочими. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, инцидент произошел возле одного из многоэтажных домов во время демонтажа конструкции.
В результате ЧП пострадали девять человек. По данным Радио 1, всех госпитализировали в больницы Подмосковья.
Позднее стало известно, что пострадавших больше. Двое находятся в тяжелом состоянии, передает портал VSE42.RU.
Смотреть комментарии → Комментариев нет