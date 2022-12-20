 

Примадонны больше нет: знаменитый хореограф объявил о гибели Пугачевой

20.12.2022, 2:57, Разное
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Продолжают всплывать все новые подробности поведения Аллы Пугачевой, которое она позволяла себе до своего переезда. Как оказалось, фекальным озером в деревне Грязи и оскорблением всех бывших соотечественников дело не ограничилось. Давала жару она и на съемочной площадке, причем так интенсивно, что вспоминать об этом очевидцам до сих пор страшно…

Бывший коллега Аллы Борисовны, звездный хореограф Мигель, стал гостем Youtube шоу Юлии Меньшовой, на котором тема совместной работы с Примадонной не могла не быть затронута. Как рассказал профессионал, певица пригласила его поработать на её “Рождественских встречах”, после которых он остался в таком ужасе и шоке от совместной работы, что в тот же момент решил: Примадонны больше нет. По крайней мере для него.

Юлия Меньшова сразу же припомнила несколько интервью Мигеля, в каждом из которых он рассказывал о хамском поведении звезды. Мол, она собрала всех коллег и подчиненных, желая показать всем, кто здесь главный, а затем стала отчитывать группу профессионалов так, будто перед ней стоят маленькие дети.

Мигель, кивнув, добавил, что этой грубой ситуации предшествовала еще одна, более непростительная. Но он, руководствуясь своим профессионализмом и нежеланием бередить всю пережитую грязь в душе, отказался рассказывать о том, что же случилось.

И, хоть Юлия Меньшова, будто клещами пыталась вытянуть из него подробности, делать это перед камерами он наотрез отказался. “Пугачева? Нет такой буквы в алфавите!”, – попыталась поддеть Мигеля Юлия Меньшова.

“После того, что произошло, я исключил эту букву из алфавита”, – объявил хореограф шоу “Танцы” о гибели Пугачевой в своих глазах.


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