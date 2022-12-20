 

“Перекус перед обедом”: огромная панда повеселила народ

20.12.2022, 2:56, Разное
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Что мы знаем о Китае? Там придумали уникальный календарь, который определяет символов Нового года. Согласно древнему гороскопу, совсем скоро мир перейдет под власть Черного водяного кролика. А еще Поднебесная известна благодаря пандам.

Эти милые звери находятся под строгой зашитой, им предоставляется особое внимание. Даже в неволе панды чувствуют себя прекрасно, наслаждаясь вкусным бамбуком. Одного из животных как раз удалось снять на видео во время трапезы.

Огромная панда с аппетитом грызла ветки бамбука, чем и повеселила в народ. Кадры набирают популярность в Сети. “Это перекус перед обедом”, – написала одна из пользователей, спровадив пост смеющимися смайликами.


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