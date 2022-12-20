“Сияние ауры”: как сделать самый яркий и модный маникюр этой зимы

“Сияние ауры” – самый яркий и модный маникюр этой зимы. Он выделяется своей элегантностью, нежными оттенками и уникальностью. В нем используются тона лака, похожие на цвета человеческой ауры. Каждый из них имеет символическое значение. В статье мы расскажем о технике создания этого дизайна.

Как выбрать цвет маникюра

Вы можете сделать маникюр под цвет своей собственной ауры. Чтобы узнать его, посмотрите в зеркало, слегка прищурившись. Если вы видите свечение вокруг вашего силуэта, то это ваша аура.

Также вы можете сделать селфи, а затем внимательно рассмотреть снимок. Обратите внимание на цвет, который находится вокруг контура вашего тела.

Однако вам необязательно придерживаться своего собственного цвета ауры. Вы можете использовать и другие оттенки:

Синий. Символизирует доверие и искренность. Красный. Олицетворяет энергичность и общительность. Оранжевый. Способствует ощущению счастья и проявлению эмоций. Зеленый. Помогает почувствовать близость к природе. Фиолетовый. Позволяет раскрыть свои творческие способности. Розовый. Является символом сострадания и отзывчивости.

Маникюр “сияние ауры” является способом самовыражения. Вы можете выбрать тот или иной цвет с учетом его символического значения и в зависимости от того, какой энергии вам не хватает в данный момент.

Далее мы расскажем о том, как повторить этот тренд в домашних условиях.

Нанесите базовый цвет

Начните с базового покрытия. С этой целью следует использовать лак нюдового цвета. Он должен подходить под тон вашей кожи. Базовый слой обеспечит гладкую поверхность и создаст фон для цветов ауры.

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Если вы хотите получить более яркий дизайн, то используйте для фона цветной лак. Его нужно подбирать таким образом, чтобы цвета ауры выделялись на его фоне.

Добавьте гель-лак

Поместите ногти под УФ-лампу. Не позволяйте базовому слою полностью высохнуть. Возьмите гель-лаки двух цветов. Они должны хорошо сочетаться между собой.

Нанесите каплю одного из лаков в центр ногтя. Используйте для этого ватную палочку или булавку. Растяните ее с помощью кисти или губки по всей ногтевой пластине. Затем нанесите точку другого цвета и таким же образом растушуйте ее. У вас получится немного расплывчатый рисунок.

Высушите ногти, а затем нанесите на них глянцевое топовое покрытие.

Заключение

Маникюр “сияние ауры” уже завоевал большую популярность. Специалисты предсказывают, что он останется в моде надолго и станет новой классикой. Это связано с его универсальностью, оригинальностью и привлекательностью.