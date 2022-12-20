Вместо веснушек – снежинки: несколько потрясающих идей новогоднего макияжа

Наступает сезон новогодних и рождественских праздников, а это значит, что пришло время подумать о том, как сделать красивый, стильный и восхитительный макияж, который поможет проявить свою индивидуальность и выделиться.

Стоит продумать мейкап так, чтобы он идеально подходил под выбранный наряд. Вот несколько удивительных идей создания макияжа, которые просто идеально подойдут каждой девушке на Новый год.

Снежинки вместо веснушек

Фальшивые веснушки стоит заменить на снежинки. Это позволит создать просто сказочный и достаточно яркий образ этой зимой.

Можно использовать красные и зеленые оттенки для губ и глаз. Это позволит передать праздничное настроение. Нужно использовать серебряный хайлайтер вместо бронзового или золотистого, чтобы добиться идеального сияния.

Акцент на глазах

Для этого макияжа стоит выбрать нейтральный оттенок теней для век. Темно-коричневые и черные тени стоит использовать для того, чтобы провести линию по складке века.

Чтобы сделать образ еще более восхитительным, нужно добавить несколько страз.

Яркий макияж

Стоит выбрать матовую основу для лица и нанести мягкие румяна на нос и щеки. Затем использовать желтые, зеленые, красные и синие тени для век. Это позволит подчеркнуть атмосферу рождественских праздников.

Для завершения праздничного образа стоит использовать красную помаду.

Металлические тени

Для век стоит использовать тени металлик. Белой подводкой или карандашом для бровей в уголке глаза нарисовать половину снежинки. Веснушки также стоит заменить на небольшие снежинки.

Для губ использовать помаду темного бордового оттенка.

Ледяные тона

Для создания праздничного макияжа совершенно необязательно использовать зеленый и красный цвет. Отличным решением станут различные оттенки синего и серебристого.

Желательно использовать полусухую основу. Чтобы образ получился еще более интересным и привлекательным, можно добавить камни.

Насыщенные глубокие тона

Выполнение макияжа нужно начать с предварительной подготовки кожи с помощью увлажняющего крема. Затем использовать светящийся праймер для получения идеального внешнего вида. После цветокоррекции нанести тональную основу.

Для глаз использовать красные и зеленые тени металлик. Для достижения наилучшего результата применять розовый и серебристый хайлайтер. Для создания более выразительного образа не стоит использовать ярко-красный оттенок. Лучше всего остановить свой выбор на чем-то более глубоком.

Сочетание белой и красной подводки

После того как нанесете привычную основу, стоит при помощи белой и красной подводки провести линии через складку глаза. Затем нанести слой туши или же приклеить накладные ресницы с красивыми камешками для большего эффекта.

Завершите макияж, нанеся специальный спрей для фиксации.

Все это просто отличные варианты нанесения мейкапа, которые помогут блистать на каждой вечеринке. Кроме того, можно использовать различные идеи для каждого праздничного торжества. Так вы будете уверенными, что каждый раз все взгляды будут прикованы именно к вам.