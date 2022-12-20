Bloomberg – пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста гендиректора

Глава Twitter Илон Маск предложил пользователям решить, нужно ли ему покинуть пост генерального директора компании — большинство участников опроса проголосовали положительно, пишет Bloomberg. После череды увольнений топ-менеджеров преемника на эту должность нет, однако ранее предприниматель подчёркивал, что руководит соцсетью временно, пока проводит её реорганизацию.



AP

Пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы Илон Маск оставил пост главы этой платформы, пишет Bloomberg. Миллиардер сам опубликовал опрос и пообещал, что последует его результатам, что может оставить соцсеть без высшего руководства.

По информации издания, около 58% из 17,5 миллионов голосов отдано за то, чтобы Маск ушёл с поста гендиректора Twitter. Если предприниматель прислушается к мнению проголосовавших, то поставит точку в 53-дневном периоде хаоса, включавшем увольнение топ-менеджеров, сокращение почти половины сотрудников и потерю рекламодателей. С момента приобретения сервиса микроблогов 27 октября Илон Маск стал уделять ему слишком много времени. Его критиковали за резкие изменения в политике компании и невнимании к другим бизнесам, владельцем которых он является. Так, с покупки Twitter акции производителя электрокаров Tesla потеряли почти треть своей стоимости.

В статье отмечается, что явного преемника на этот пост у Маска нет: почти все высшие руководители соцсети в последние месяцы либо уволились, либо их уволили. В своём аккаунте предприниматель указал, что «никто из тех, кто на самом деле может сохранить Twitter, не хочет» занимать этот пост, поэтому у него «нет преемника». Он добавил, что с мая компания идёт к банкротству.

Финансовые трудности сопровождают Маска на протяжении всего периода руководства платформой. В первом обращении к сотрудникам в ноябре он заявил, что компания может прийти к банкротству, если не начнёт приносить больший доход. У Twitter накопилось долгов на $13 млрд, которые сейчас находятся в семи крупнейших банках, поэтому их нельзя переложить на инвесторов.

Как напоминает Bloomberg, изначально Илон Маск договорился купить Twitter в апреле, однако затем в течение нескольких месяцев безуспешно пытался отказаться от сделки. Став гендиректором компании, он подчеркнул, что возглавит её только временно, пока идёт реорганизация, которая, по его мнению, нужна платформе для процветания. Миллиардер жаловался, что у него «слишком много работы» по проведению радикальных структурных изменений, так что ему приходится спать в офисе Twitter в Сан-Франциско.