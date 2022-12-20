 

Задрала юбчонку: сексапильная жена светит трусами после побега Преснякова

20.12.2022, 1:30, Разное
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Личная жизнь Никиты Преснякова интересна народу не меньше его творчества. В 2017 году внук Аллы Пугачевой женился на красотке Алене Красновой, которая младше его на шесть лет. Девушка активно ведет страницы в социальных сетях – демонстрирует свою сексуальность и шарм.

Например, недавно Алена похвасталась подписчикам в популярной соцсети новыми нарядами для занятий теннисом. Она сняла видео во время примерки некоторых платьев. Надев белоснежную юбчонку, Краснова ее задрала настолько, что публика увидела трусы. Видимо, девушка не заметила, что сверкнула нижним бельем, поскольку не удалила кадры.

Тем временем Никита Пресняков, спешно бежавший из России после частичной мобилизации, продолжает радовать поклонников своими выступлениями. В популярную соцсеть он выкладывает видео с песнями своей группы MULTIVERSE. Музыкант, публикуя материалы, не прикрепляет геолокацию. Поэтому публика делает вывод, что внук Пугачевой просто скрывается.

Ранее “Дни.ру” писали, что 31-летний Никита Пресняков уехал в США. Это второй дом для внука Аллы Пугачевой, ведь в Америке он уже жил и даже учился.


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