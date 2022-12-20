 

Путин отметил важность работы органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

20.12.2022, 0:55, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.

На сайте Кремля опубликовано видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он отметил, что на протяжении всей истории страны органы безопасности были надежной опорой государства, и заявил, что «все последние годы спецслужбы работают с высокой отдачей»

При этом президент призвал в связи с динамично меняющейся ситуацией в мире усилить работу по ключевым направлениям. Он особо отметил подразделения, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Путин подчеркнул, что их долг – «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод» местных жителей, а также обещал «укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением», опытными кадрами.

По словам Путина, среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом. Он заявил: «Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный». Президент призвал вести борьбу в этой области «системно и наступательно».

Кроме того, он указал на необходимость максимальной собранности для органов контрразведки, в том числе военной. Президент призвал «жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». Также он отметил важность усиления работы Пограничной службы ФСБ.

«Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», – сказал Путин.

Также он подчеркнул важность защиты информационных ресурсов, борьбы с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции.

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители проголосовали за воссоединение с Россией. 5 октября Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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