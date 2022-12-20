Глава Рособрнадзора Музаев сообщил об отсутствии планов вводить в новых субъектах России ЕГЭ по украинскому языку

В регионах, которые воссоединились с Россией, не планируют вводить ЕГЭ по украинскому языку, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев сказал, что будет отдельный предмет по выбору. При этом он отметил, что и сейчас «каждый житель – неважно, где он находится – может потребовать у школы, чтобы были организованы занятия по родному языку». Кроме того, планы устраивать всероссийские проверочные работы по украинскому языку тоже отсутствуют, передает ТАСС.

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский отметил, что современные события будут отражены в ЕГЭ только после корректировки учебных программ и учебников: «Это в экзамен может попасть только тогда, когда дети по этому учились».

В свою очередь, Музаев сказал, что формат дистанционной сдачи ЕГЭ не рассматривается. Дети с ОВЗ «и так имеют право сдавать в пунктах, на дому», сказал он. «А тем более сейчас создавать условия для «перебежчиков» – зачем оно? Мы не видим вообще смысла в этом. Потому что этим только они могут воспользоваться», – сказал руководитель Рособрнадзора.

Музаев также сообщил, что Рособрнадзор намерен привлекать Генеральную прокуратуру к борьбе против бюрократической нагрузки на школьных педагогов. Решить вопрос с повышенной отчетностью планируется за два года. Музаев сказал, что персонально с главами субъектов РФ собираются «отрабатывать историю, ревизировать всю почту, которая в школу заходит, и определять источники зла». Меры вплоть до увольнения будут приниматься против управленцев и директоров школ, ведомство собирается «каленым железом выжигать все это на корню, все эти инициативы, которые валятся сверху на школы, или директоров».

Напомним, по итогам референдумов 5 октября глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Все образовательные учреждения в новых регионах России должны перейти на российские стандарты обучения до 2028 года.

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