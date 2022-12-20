 

Российский журналист во время доставки гуманитарного груза бойцам на передовой попал под украинский обстрел

20.12.2022, 0:55, Новости дня
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Корреспондент РИА «Новости», который снимал сюжет о доставке гуманитарного груза российским бойцам, находящимся на передовой на Кременском участке фронта, попал под минометный обстрел украинских войск, информирует агентство.

Журналист передвигался на бронетехнике вместе с бойцами Западного военного округа. Вооруженные силы Украины открыли прицельный минометный огонь по БМП, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».

 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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