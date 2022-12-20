Российский журналист во время доставки гуманитарного груза бойцам на передовой попал под украинский обстрел

Корреспондент РИА «Новости», который снимал сюжет о доставке гуманитарного груза российским бойцам, находящимся на передовой на Кременском участке фронта, попал под минометный обстрел украинских войск, информирует агентство.

Журналист передвигался на бронетехнике вместе с бойцами Западного военного округа. Вооруженные силы Украины открыли прицельный минометный огонь по БМП, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».

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