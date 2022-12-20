Independent – главный эпидемиолог Китая предупредил о трёх волнах коронавируса

После отмены антиковидных ограничений Китай этой зимой переживёт три волны COVID-19, пишет The Independent со ссылкой на главного эпидемиолога страны Ву Цзунью. Рост заболеваемости уже отмечается в крупных городах, вторая волна ожидается на праздниках, когда люди отправятся в регионы навестить родных, а третья — при возвращении на работу.



AP

Китай этой зимой переживёт три волны коронавируса после отказа от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 на фоне массовых протестов, приводит The Independent предупреждение главного эпидемиолога страны.

Как рассказывает издание, крупные китайские города готовятся к первым волнам после ослабления ограничений, действовавших на протяжении нескольких лет. Пекин отказывается от использования приложений для отслеживания передвижений и оставляет пациентов с незначительными симптомами на домашнем лечении, а не отправляет в переполненные больницы. К таким переменам властей подтолкнули широкомасштабные протесты, которые вылились в призывы к отставке Си Цзиньпина и Коммунистической партии. В статье отмечается, что такой уровень недовольства на материковом Китае наблюдается крайне редко, если вообще когда-либо наблюдался.

В субботу главный эпидемиолог страны Ву Цзунью заявил государственным СМИ, что если бы строгие антиковидные правила сняли год назад, в Китае погибло бы около 250 тыс. человек. По словам специалиста, сейчас начинается первая из трёх зимних волн коронавируса, которая на этот раз затронет крупнейшие города. Вторая волна ожидается в январе после массового отъезда жителей городов в регионы на празднование Китайского Нового года, а третья пройдёт с конца февраля по середину марта, когда люди вернутся на работу.

Ву Цзунью также добавил, что, по данным правительства, число тяжелобольных коронавирусных пациентов сократилось менее чем до 0,2% среди зарегистрированных случаев. Этот показатель на 2,3% меньше, чем в прошлом году, и почти на 16,5% меньше, чем в 2020-м. В то же время британская газета подчёркивает, что официальная статистика стала ненадёжным источником информации, потому что в этом месяце резко сократились объёмы массового тестирования. В результате в среду Пекин перестал публиковать данные о числе бессимптомных случаев. Официальная статистика о смертности также вызывает сомнения: китайский новостной сайт Caixin опубликовал данные о множестве смертей от коронавируса, которые ещё не учитывались в общем подсчёте. Последний отчёт служб здравоохранения по этому вопросу датируется 23 ноября.

В то же время в пятницу американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) представил модель, согласно которой ослабление ограничений в Китае может в течение следующего года привести к резкому росту заболеваемости и миллионам погибших. В апреле смертность может достичь максимума и составить 5 тыс. умерших в день. Глава института Кристофер Мюррей считает, что к тому времени примерно треть 1,4-миллиардного населения Китая будет заражена. Основой для модели послужили данные недавней вспышки «омикрона» в Гонконге, официальная статистика по вакцинации, а также предположения, что различные китайские провинции предпримут для сдерживания заболеваемости.

В крупных китайских городах уже распространяется вариант «омикрон», рассказывает The Independent. Очевидцы сообщают, что на этих выходных в Пекине заметили множество выстроенных в линию гробов перед специальными коронавирусными крематориями. Сотрудники похоронных бюро часто отсутствуют на работе из-за положительного теста на COVID-19. «У нас теперь меньше катафалков и рабочих, — рассказал один из них Reuters. — Многие рабочие получили положительный результат тестирования». При этом собеседник агентства отметил, что его компания не успевает выполнять заказы из-за повышенного спроса на услуги по кремации. Ещё два сотрудника похоронного бюро утверждают, что в настоящее время смертность выше средних показателей и выше, чем она была до смягчения ограничений 7 декабря.