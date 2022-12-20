Politico – британские депутаты используют зарубежные поездки для секс-туризма

Как выяснили журналисты Politico, ряд британских законодателей использовали официальные парламентские поездки за границу как возможность для тайного получения секс-услуг и бурного злоупотребления алкоголем. В рамках продолжающегося расследования издание поговорило с более чем дюжиной правительственных чиновников и законодателей в Великобритании и за рубежом, которые подтвердили утверждения о возмутительном, непристойном или сексуально вызывающем поведении некоторых депутатов во время таких поездок.



AP

По словам многих депутатов парламента Великобритании, дипломатических и парламентских чиновников, которые говорили с Politico, ряд британских законодателей использовали официальные парламентские поездки за границу как возможность для тайного получения секс-услуг и бурного злоупотребления алкоголем.

По словам одного парламентария, бывший депутат-консерватор, а ныне член палаты лордов, во время одной из своих зарубежных поездок по Юго-Восточной Азии в межпартийной парламентской группе (APPG) первым делом спросил у принимающих его хозяев, как добраться до ближайшего публичного дома.

Другой член парламента от консерваторов и бывший министр кабинета обычно оставался в посещаемой стране после того, как делегация депутатов возвращалась домой, чтобы развивать свои «отношения с местными женщинами», как сказали два его бывших коллеги.

«Он проявлял интерес к симпатичным молодым девушкам, — заявил один из них. — И обычно оставался после этих официальных визитов и связывался с молодыми женщинами в стране посещения».

По словам иностранного дипломата, один высокопоставленный член парламента от Лейбористской партии проявлял симпатию к «русским девушкам» во время своих заграничных поездок, а местные власти чувствовали себя бессильными вмешаться, потому что беспокоились о сохранении своего авторитета в Вестминстере.

Особую озабоченность вызывает деятельность территориальных APPG — межпартийных групп, состоящих из депутатов и парламентских чиновников, занимающихся одной страной или группой стран. На такие группы распространяются менее строгие правила, чем на более известные специальные комитеты палаты общин, но они могут использовать парламентские помещения для своих собраний. Вовлечённость этих групп в развитие отношений с зарубежными странами означает, что они, как правило, совершают регулярные поездки за границу, финансируемые зарубежными правительствами или частными компаниями, причём часто в ходе текущих сессий парламента.

В рамках продолжающегося расследования Politico поговорила с более чем дюжиной правительственных чиновников и законодателей в Великобритании и за рубежом, которые подтвердили утверждения о возмутительном, непристойном или сексуально вызывающем поведении некоторых депутатов во время таких поездок.

Многие депутаты утверждали, что, в то время как одни их коллеги демонстрировали искренний и обоснованный интерес к отношениям с посещаемыми странами, другие относились к поездкам как к «увеселительным» и использовали их в основном в развлекательных целях.

В беседах постоянно возникала тема отношения депутатов к Британским заморским территориям: местные официальные лица сообщали Politico, что некоторые британские депутаты в таких странах принимали участие в вечеринках, организованных дипломатическими представительствами, на которые им «поставлялись» молодые мужчины и женщины с целью участия в сексуальных развлечениях.

По словам тех же местных чиновников, некоторые депутаты часто активно просили иностранные правительства в странах британского содружества о полностью оплачиваемой за счёт принимающей стороны поездке за границу, иногда доходя даже до того, что высказывали свои требования в отношении шампанского и обильных обедов.

Один из них сказал, что зарубежные представители стали настороженно относиться к таким британским подходам, а некоторые даже стали прибегать к тому, чтобы включать в повестку дня депутатов как можно больше визитов и встреч, чтобы сократить «свободное время» для потенциального неправомерного поведения.

Бывший британский парламентарий сказал, что правительство одной из Британских заморских территорий «глубоко разочаровано» поведением приехавших с визитом британских депутатов, «которые считают себя знаменитостями, постоянно находящимися за торжественными обедами — они пьют и ведут себя дурно и заносчиво; они высокомерно относятся к местным коллегам-политикам, не говоря уже об окружающих, принимающей стороне и, к сожалению, официантам; часто дело доходит просто до хамства».

Как напоминает издание, в прошлом месяце бывший член парламента от Лейбористской партии Кристиан Мэтисон был вынужден уйти в отставку после того, как против него была подана жалоба на сексуальные домогательства. Бывшая сотрудница его штаба утверждала, что он пригласил её в тайную поездку в Гибралтар, которая, как установила независимая комиссия по поведению депутатов, имела сексуальные мотивы. Мэтисон отрицал предъявленные ему претензии, и нет никаких предположений о том, что он совершал какие-либо другие ненадлежащие действия помимо выдвинутого против него обвинения.

Гибралтар находился в центре предыдущих обвинений в неправомерных действиях после того, как двух депутатов от оппозиции обвинили в сильном алкогольном опьянении во время визита, организованного по программе парламентских связей вооружённых сил. Они отклонили претензии как «клевету тори».