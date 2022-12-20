“Поднял, замахнулся”: любимая женщина выдала с потрохами больного насильника Башарова

Новой гостьей Надежды Стрелец стала Татьяна Навка. Сейчас она известна как бизнесвуман, жена и мама, но 20 лет назад она рассекала на коньках по ледовым аренам, выигрывая титулы и медали.

Предшествовали этому, разумеется, долгие тренировки, во время которых партнеры так сближаются, что нередко отношения из сугубо профессиональных перетекают в романтические. Случилось так и с Татьяной Навкой, которая в 2006 году стала участницей шоу “Звезды на льду”. Именно там между ней и Маратом Башаровым проскользнула искра страсти, из-за которой они оба оставили свои семьи.

Однако спустя несколько лет страсть угасла, пара распалась и, как многие уверены, к лучшему. Ведь в последующие годы Марат Башаров запомнился всем как абьюзер, поднимающий руку на каждую любимую им женщину. Некоторые, кто не скупился в выражениях, даже называли его “насильником”, нуждающимся в консультации поведенческого психолога.

И вот, почти 13 лет спустя, бывшая любимая женщина

Марата Башарова, став гостьей шоу Надежды Стрелец, заговорила о старых отношениях. Татьяна Навка призналась, что ей очень грустно слышать про алкоголизм

Марата Башарова. По ее словам, болезнь “не дала ему стать тем, кем он мог бы стать”. Высказалась она и про агрессию

бывшего возлюбленного в адрес партнерш.

“К счастью, никогда в жизни ни один партнер не поднимал на меня руку.

Я считаю, что если однажды поднял, замахнулся или что-то похожее, от

этого человека надо бежать. Я против насилия”, – выдала с она потрохами подробности отношений с Маратом Башаровым, а также свое отношение к абьюзу.