 

Абросимов день: народные приметы в праздник 20 декабря

20.12.2022, 0:05, Разное
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В этот вторник, 20 декабря 2022 года, православные вспоминают влиятельного епископа Медиоланского, святого Амвросия, жившего в IV веке, а также новгородского чудотворца, преподобного Нила Столобенского, который является основателем Нило-Столбенской пустыни (мужского монастыря на озере Селигер, построенного в
XV-XVI веках). Это особенный праздник для верующих. С этого дня они начинают готовиться к Рождеству.

Традиции

Поскольку до Рождества оставалось немного дней, на Абросима проводили генеральные уборки, занимались стиркой, пересчитывали заготовки, резали скот. Девушки, желающие в грядущем году выйти замуж, в этот день начинали шить наряды, причем настолько красивые, насколько возможно, чтобы обратить на себя внимание.

Что нельзя делать 20 декабря

На Абросимов день и вплоть до Рождества отказывались от увеселительных мероприятий, поскольку никаких больших праздников в ближайшее время не будет. Предки считали, что этот день определяет весь следующий год, поэтому старались не повышать друг на друга голос, не ссорились и не скандалили, не грустили и не плакали. Лучше всего на Абросима сходить в баню и очиститься от всего негативного.

Приметы

Мокрый снег предупреждает о дождливом лете. Метель ждали, если собака в этот праздник валяется в снегу. Быстро плывущие облака говорят о том, что будет ветрено. Если паук плетет паутина в этот день, наступит ясный день. А храпящая и фыркающая лошадь является предвестником ненастья.


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