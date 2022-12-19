 

NBC – в американских аэропортах в этом году конфисковали рекордное количество оружия

19.12.2022, 22:55, Разное
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В аэропортах США в этом году конфисковали рекордное количество огнестрельного оружия — уже 6300 единиц, пишет NBC. Как отмечается в материале, это связано со всё большим распространением оружия в Соединённых Штатах.

Коллекция оружия, обнаруженного в американских аэропортах, вызывает ошеломление: куча пистолетов, которые были спрятаны в консолях PlayStation и куриных тушках, сумки и коробки с патронами. В этом году на пунктах досмотра Управления транспортной безопасности США (TSA) было конфисковано уже 6300 единиц огнестрельного оружия. Это рекорд, который к концу года может перевалить за отметку в 6600 единиц, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. И почти всё это оружие было заряжено.

Глава Управления транспортной безопасности Дэвид Пекоске в тренировочном центре ведомства в Вирджинии.

ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент NBC: Почему это продолжается?

ДЭВИД ПЕКОСКЕ, глава Управления транспортной безопасности США: Думаю, люди в США всё чаще ходят с оружием. Многие пассажиры, когда мы обнаруживаем их огнестрельное оружие в ручной клади, говорят нам, что забыли его там. По-моему, всё это само по себе проблема, но очевидно, что нельзя приносить огнестрельное оружие на пункт досмотра и нельзя проносить огнестрельное оружие в самолёт.

Наибольшее число конфискаций огнестрельного оружия зафиксировано в аэропорту Атланты, международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт, межконтинентальном аэропорту Хьюстона, аэропорту Нэшвилла, у которого самый высокий показатель на одного пассажира, и аэропорту Финикса.

ТОМ КОСТЕЛЛО: Управление транспортной безопасности каждый день сканирует приблизительно пять с половиной миллионов единиц багажа в 430 аэропортах по всей стране. И везде вызов один и тот же: обнаружить любую возможную взрывчатку, любой нож, любое огнестрельное оружие.

Управление транспортной безопасности продемонстрировало нам, как выглядит пистолет, который проходит через компьютерный томограф.

УИЛЬЯМ ТУТЕЙН, сотрудник Управления транспортной безопасности: Мы выискиваем это на сканере, поскольку не хотим, чтобы оно (оружие. — ИноТВ) у кого-то было, особенно если у этого человека есть плохое намерение взять его и использовать в общественном месте.

И пока полиция проводит расследования в рамках местного оружейного законодательства, Управление транспортной безопасности взимает федеральные штрафы, которые могут доходить до 15 тысяч долларов за принесённое на пункт досмотра оружие.

ДЭВИД ПЕКОСКЕ: Если вы пассажир, участвующий в программе упрощённого досмотра, то мы также лишим вас этих привилегий на некоторое время.   

Теперь распространение огнестрельного оружия в стране затронуло и аэропорты. 

Корреспондент NBC News Том Костелло, Арлингтон, штат Вирджиния.

Дата публикации 17 декабря 2022 года.


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