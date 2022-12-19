«Я справлюсь, я выберусь, я выживу…»

В Василеостровском районном суде Петербурга начался процесс по уголовному делу художницы, музыканта, видеооператора Александры Скочиленко.



Александра Скочиленко и адвокат Юрий Новолодский в зале суда. Фото: Андрей Бок

Сашу судят за замену пяти ценников в магазине «Перекресток» на маленькие бумажки с тезисами о действиях российской армии на территории Украины. После этой акции минувшей весной в Северной столице Скочиленко стала первой обвиняемой по новой статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Теперь по свежеиспеченному закону Скочиленко грозит до 10 лет тюремного заключения. Защита Александры настаивает на ее полной невиновности.

Как это было

Идея менять ценники в российских супермаркетах на схожие по дизайну листовки принадлежит не Скочиленко, она ее только позаимствовала. А придумали эту акцию активистки феминистского движения. В марте в своем телеграм-канале они выложили готовый для печати сверстанный дизайн-макет и рекомендации по безопасности. Но, как выяснилось, меры предосторожности не всегда достаточны.

31 марта около 22 часов в магазине «Перекресток» на Малом проспекте Васильевского острова, 88, Александра, по версии следствия, с целью «пропаганды негативной оценки об использовании российской армии в Украине» разместила вместо ценников пять маленьких бумажек с соответствующими надписями.

Пацифистские действия Саши могли обойтись без последствий для нее, если бы сотрудники супермаркета успели заметить рукотворные ценники раньше посетителей и заменить их на обычные.

Однако первой в «Перекрестке» бумажки с информацией о специальной военной операции обнаружила 72-летняя покупательница. По словам пенсионерки, у нее задрожали руки от возмущения, когда она прочла «такую клевету». Но у сотрудников магазина пожилая дама понимания не встретила. Тогда она написала заявление в полицию.

Не террористка, не экстремистка

По этому доносу правоохранительные органы вычислили и 11 апреля задержали Александру Скочиленко, возбудили уголовное дело и уже 13 апреля по решению суда заключили ее в СИЗО, где девушка находится до сих пор.

ЦИТАТА

«Я не активистка, не террористка и не экстремистка. Я — музыкантша, художница, культурная деятельница. Я до сих пор не понимаю, почему меня держат под стражей как опаснейшую преступницу», — написала Саша в одном из своих открытых писем.

Девушку не перевели под домашний арест, несмотря на то что она имеет серьезные заболевания (целиакия, биполярное аффективное расстройство, проблемы с сердцем — инфекционный эндокардит и (или) отрыв створки митрального клапана, оба диагноза крайне опасны и могут привести к смерти). За время, проведенное Сашей в камере, болезни уже нанесли огромный ущерб ее здоровью и угрожают жизни.

— При целиакии больным категорически противопоказаны глютен, белок пшеницы и ржи, — рассказал «Новой» друг Саши Алексей Белозеров. — Противопоказан настолько, что готовить еду человеку с целиакией нужно в отдельной посуде, иначе развиваются симптомы отравления, а при систематическом нарушении диеты может возникнуть онкозаболевание и остеопороз. От разновидности рака, которую связывают с целиакией, умерла Сашина бабушка. В СИЗО необходимое питание Саше не предоставляется. Обеспечить ей специальную диету не удалось даже после многочисленных обращений к руководству ФСИН уполномоченной по правам человека в Петербурге и личной просьбы председателя Совета по правам человека РФ.

Из-за несоблюдения диеты Саша испытывает постоянные симптомы отравления: рвоту, диарею, боль в животе. За время заключения боли настолько усилились, что не дают ей спать.

— Добиться изменения меры пресечения для Александры за восемь месяцев так и не удалось, — констатирует адвокат Скочиленко Яна Неповиннова. — Суд допускает очевидные нарушения. Если бы это дело было не политическое, то Саша находилась бы даже не под домашним арестом, а под запретом определенных действий. Но всем понятно, какой окрас у этого дела.

Суд да дело

Люди, пришедшие поддержать Сашу в районный суд. Фото: Андрей Бок

На первое слушание по существу (подчеркнем — открытое) 15 декабря в Василеостровский районный суд поддержать Сашу пришло более 100 человек — друзей и знакомых, просто сочувствующих ей петербуржцев. На процесс приехали представители консульств пяти стран: Германии, Норвегии, Польши, Финляндии и Швеции, продемонстрировав внимание и интерес к данному делу со стороны мировой общественности.

Тем не менее для заседания в райсуде отвели один из самых маленьких залов. «Чтобы ограничить доступ слушателей», — сделали вывод адвокаты Александры. В итоге в зал пустили лишь 15 человек, включая представителей консульств, журналистов (последних было всего четверо), родственников и защитников обвиняемой. Также гособвинитель — прокурор Ирина Никандрова — попросила запретить фото- и видеосъемку процесса, поскольку «это будет мешать светом и шумом». Судья Оксана Демяшева удовлетворила просьбу Никандровой. А вопрос юристов, на каких основаниях в зал не обеспечен допуск всех прибывших в суд слушателей, в том числе — представителей СМИ, Демяшева проигнорировала.

15 декабря к делу Скочиленко подключился выдающийся российский адвокат Юрий Новолодский, президент Балтийской коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака и депутат Законодательного собрания Петербурга первого созыва. Он стал третьим защитником Александры, работающим вместе с Дмитрием Герасимовым и Яной Неповинновой.

— Выступить в качестве защитника Скочиленко меня заставила моя адвокатская совесть, — объяснил «Новой» Юрий Новолодский. — Бывают в истории любого государства такие моменты, когда оно всей своей мощью обрушивается на отдельных незащищенных людей.

«Не обвинение, а балаган»

На первом судебном заседании прокуратура выступила с утвержденным обвинением, а обвиняемая и ее защита выразили свое отношение к нему.

По словам Никандровой, следствие установило, что «Скочиленко публично распространила заведомо ложные данные о ВС РФ за пределами РФ по мотивам политической ненависти».

Саша возразила и задала вопросы к предъявленному обвинению. В частности, попросила прокурора разъяснить:

в чем именно выразилась ее политическая ненависть?

К какой именно социальной группе адресована вражда?

К каким частям ее высказываний предъявлены претензии обвинения?

И будут ли исключены из дела эпизоды, которые позже оказались правдивой информацией?

— Например, Скочиленко обвиняют в том, что она сказала не соответствующие действительности сведения о том, что ВС РФ содержат на Украине военнослужащих срочной службы, — прокомментировал Юрий Новолодский. — Но прошло время, и через несколько недель президент РФ потребовал наказания тех, по чьей вине там оказались срочники. Так как можно за это судить человека? Получается, что Александра распространила точные сведения. Может быть, ее выступление и стало основанием для президентской проверки. В личном общении следователь признался мне, что он не вникал в обвинительное заключение, которое подписал, и даже не читал его. Куда уж дальше-то? Это не обвинение, а балаган. Предыдущий следователь, который вел дело нашей подзащитной, вообще уволился. Совесть не позволила ему работать в этой системе.

«Не тот случай»

Подсудимая не признала вину в том, что распространяла заведомо ложную информацию.

РЕЧЬ САШИ СКОЧИЛЕНКО В СУДЕ:

— Я не отрицаю факт распространения неких сведений с использованием товарных знаков. Но категорически отрицаю то, что эти сведения были для меня заведомо не соответствующими действительности, — пояснила в суде художница. — Следствие считает, что сведения, размещенные на ценниках, являются ложными. Основанием для подобного вывода является наивная убежденность следователя в том, что информация, сообщаемая официальными государственными органами, всегда соответствует действительности. Счастливый человек! Мне бы стать такой.

Однако, как показал исследуемый казус, у меня далеко не всегда формируется уверенность в безусловной правоте государственных мужей, принимающих решения, касающиеся судеб млн людей. Признать вину — значит признать, что слова на листовках были фейком. Каждый мой день в последние месяцы — это выбор: признать вину и пойти «в особом порядке», оказавшись дома в минимальные сроки, или не идти на сделку со своей совестью и остаться в СИЗО, а возможно, еще и отсидеть в колонии за свою порядочность и упрямство.

Так уж вышло, — резюмировала Саша, — что я представляю собой все то, к чему так сильно нетерпим путинский режим: творчество, пацифизм, ЛГБТ, психопросвещение, феминизм, гуманизм и любовь ко всему яркому, неоднозначному, необычному. Я выживала и росла назло и вопреки всему, что навязывалось. Я жила в путинской РФ так, как будто живу на Вудстоке. Рано или поздно со мной должно было произойти то, что со мной произошло. Но я верю, что это не конец. Я справлюсь, я выберусь, я выживу.

Александра Скочиленко. Фото: Андрей Бок

Следующее судебное заседание, на котором обвинение должно дать ответы на вопросы Скочиленко и ее адвокатов, судья Оксана Демяшева назначила на 20 января. Однако защита подсудимой серьезно сомневается, что за месяц прокуратура сможет устранить все пробелы и ошибки, допущенные на стадии предварительного следствия.

— Государство решило привлечь Александру к уголовной ответственности в самом начале формирования практики по данной категории дел. В итоге наши законоприменители не сумели сориентироваться, и обвинительная власть представила в суд совершенно безобразный с правовых позиций обвинительный контент, — оценивает доказательную базу Юрий Новолодский.

— Даже для того, чтобы сфабриковать дело (а сегодня ни для кого не секрет, что это происходит сплошь и рядом), нужно быть умным и квалифицированные юристом. Но это не тот случай.

Я уверен, что наше дело правое и мы победим: сумеем защитить Скочиленко от явно необоснованного обвинения.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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