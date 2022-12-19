 

Мнение: Путин в Минске

19.12.2022, 22:50, Разное
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Президент России Владимир Путин впервые с 2019 года прилетел в Минск. Вроде бы разгребать вопросы,  накопившиеся в сфере экономического сотрудничества с Беларусью.

Так и сказал президент России: «Что касается экономики, то, как Александр Григорьевич отметил, это наш приоритет, поэтому мы должны сегодня подвести некоторые итоги. Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, – найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата…
Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики, как мы отмечали с Александром Григорьевичем, Россия в ущерб себе тем не менее продолжает атомный проект, атомную электростанцию строим. Первый блок работает, и он замещает…. где-то 4,5 миллиарда кубических метров газа».

Правда перед вступительной речью Путина Александр Лукашенко явно не о том начал говорить, не про экономику, а про «будущее мироустройство»:

«…Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем частом говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства.
…От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат».

Но потом, Лукашенко словно опомнился и поправился:   «…Мы очень часто встречались с Владимиром Владимировичем. Надо честно признать, что мы обсуждали все вопросы, но главными вопросами у нас в последнее время были вопросы обороны и безопасности, естественно. И мы с ним еще в середине этого года договорились, что в конце этого года, в декабре, встретимся и обсудим основные социально-экономические вопросы, которые сегодня бытуют в наших отношениях. Поэтому предлагаю сегодня продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Белоруссии и России».

Все цитаты отсюда

Видимо, совершенно случайно, сегодня в Минск прилетел и министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости написало: «…в переговорах президентов Белоруссии и России в узком составе, которые состоятся 19 декабря в Минске, планируется участие глав министерств обороны двух стран».

Тоже будет обсуждать стратегические вопросы экономического сотрудничества России и Беларуси?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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