В Москве водитель каршеринга переехал пенсионерку

В Москве водитель на машине каршеринга задавил пожилую женщину, сдавая назад. Как сообщает портал VSE42.RU, инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Реутовская.

Трагедия попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель едет задним ходом и просто не замечает бабушку, пишет “Царьград”. Вероятно это случилось из-за того, что заднее стекло машины полностью покрыто снегом. Совершив наезд, водитель не остановился.

Пенсионерка скончалась на месте. Как сообщают “Вести Подмосковья”, дело на контроль взяла Прокуратура восточного административного округа столицы.