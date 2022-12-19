 

Под покровом ночи в выходной день: Как Пугачева и Собчак тайно получали израильские паспорта

19.12.2022, 22:41, Разное
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Некоторые российские звезды привыкли, что им все дозволено. Таким людям закон не писан, ведь одним своим хамским жестом, открывая дверь машины ногой, Пугачева доказал, что прет по жизни как танк. Может, это и неплохо, да вот только в Израиле такое, увы, “не прокатит”. Такое было позволительно только в родной матушке-России, где ради разнузданной Пугачевой и капризной Собчак на многое закрывали глаза.

В итоге достоянием общественности стала информация о том, что израильские паспорта у Пугачевой и Собчак фактически “липовые”, ведь получали они их не по закону, а “по понятиям”, видимо, как привыкли на родине. Но все эти методы давно устарели.

История закончилась тем, что в Израиле задержали чиновников, который согласился нарушить закон и оформить паспорта для Аллы Пугачевой и Ксении Собчак. Теперь эксперты уверены, что звезд лишат израильского гражданства.

В телеграм-каналах сообщали, что в апреле только для Примадонны открыли офис “Натива”, несмотря на выходной день. Высокопоставленный чиновник приехал туда специально для проведения процедуры. Ксения Собчак же приехала в офис после заката, чтобы не мозолить людям глаза. При этом ей дали паспорт на пять лет, что незаконно по правилам Израиля. Должны были дать временные паспорта, а не постоянные.

После проведения проверки пять сотрудников Управления регистрации населения задержали в Израиле.


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