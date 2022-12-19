Мнение: Почему Германия придерживает танки, расходы Прибалтики на Украину и национализация Унипера

1. Канцлер Шольц озвучил в интервью три причины, по которым Германия не хочет поставлять танки на Украину (ссылка):



— Германия поддерживает Украину, но только «в рамках имеющихся возможностей»;

— Германия боится горячей войны с Россией;

— Германия не готова действовать в одиночку.



Добавлю к этим трём официальным причинам ещё и четвёртую. Не далее как в мае Андрей Мельник, посол Украины в Германии, назвал Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» (ссылка). Публичного отлупа от властей Украины за свою реплику пан посол не получил, таким образом, канцлеру Шольцу не остаётся ничего другого, кроме как считать своё новое прозвище официальным.

2. Большинство «союзников» Украины тратят на её поддержку пренебрежимо малые суммы. Лишь несколько государств, особенно сильно желающих понравиться США, выделяют на прокси-войну с Россией около процента ВВП (ссылка):



Эстония является единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине больше одного процента от своего ВВП. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на данные немецкой статистической компании Statista.

В частности, что страна выделяет на помощь Киеву 1,1 процент от ВВП. Уточняется, что по доле от ВВП Эстония поддержала Украину в пять раз больше, чем Словакия и в десять раз больше, чем Финляндия.

На втором месте находится Латвия, которая оказала помощь в размере 0,93 процента от своего ВВП. Тройку лидеров замыкает Польша — она пожертвовала 0,5 процента своего ВВП.

Впрочем, это только прямая помощь. Есть ещё расходы на украинских беженцев, на закупку натовского американского оружия вместо старых советских запасов, переданных Украине. А также, разумеется, расходы на резко подорожавшую энергию и купирование прочих экономических проблем. С учётом всего этого, Европа тратит немало.

3. Германии приходится спешно спасать свои энергетические компании. Большие расходы, которые в итоге навряд ли помогут, так как перекладыванием денег из одного кармана в другой проблему нехватки газа не решить (ссылка):

Европейская комиссия (ЕК) одобрила национализацию одной из крупнейших энергокомпаний на немецком рынке — Uniper. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Согласовать приобретение Германией в лице Министерства финансов ФРГ компании в ЕК решили, так как Uniper и немецкое финансовое ведомство не являются конкурентами и работают на разных рынках. В ЕК посчитали, что такая сделка не станет нарушением антимонопольного законодательства.

«Сделка была вызвана продолжающимся европейским энергетическим кризисом, в частности, прекращением поставок российского газа и резким ростом цен на газ, в результате чего Uniper, крупнейшему импортеру российского газа в Германии, потребовались значительные вливания капитала, чтобы избежать неплатежеспособности», -— пояснили в Еврокомиссии.