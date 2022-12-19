“Справляется с утерей”: наплевавший на закон Чернышев прописался в частном онкоцентре Москвы

Российская актриса и звезда сериала “Моя прекрасная няня” Анастасия Заворотнюк уже почти четыре года борется за жизнь и пытается победить редкий и тяжелый вид рака – глиобластому. Сначала артистка лечилась в Германии, но там врачи не давали никаких прогнозов. Потом было решено перевезти ее в Россию, где специалисты РАН взялись лечить ее экспериментальным методом – с помощью иммунных клеток, которые распознают и уничтожают чужеродные. Вся эта информация является не официальной, так как семья Анастасии Заворотнюк не предоставляет журналистам и поклонников никаких подробностей о состоянии любимой миллионами артистки.

В последнее время ходят слухи, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя хуже. Во всяком случае, ее якобы перевезли из квартиры в частную онкологическую клинику в Москве, где она и находится все время.

Муж актрисы Петр Чернышев постоянно приезжает в клинику и бывает там в том числе по ночам. Об этом рассказал ведущий ютубе-шоу Anton S Live. По его словам, Чернышев наплевал на закон и получил множество штрафов за неправильную парковку возле онкоцентра. Это говорит о том, что Заворотнюк может быть хуже, из-за чего Чернышев провел в онкоцентре всю ночь.

Ведущего шоу удивил тот факт, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна в такое время разъезжает по загранице и сейчас находится в Баку. Однако он сказал это не в укор ей, ведь каждый “справляется с утерей” или с трудностями как может.