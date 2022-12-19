 

“Ничего выдающегося там нет”: стали известны сексуальные проблемы фантазирующего о матери Малахова

19.12.2022, 21:20, Разное
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Первый вопрос пару месяцев назад все-таки немного прояснился. В октябре Дни.ру уже писали о том, что стилист Нина Селютина сумела вычислить: голову телеведущего венчает очень качественный, но, все же, парик. Что же до второго вопроса: подробности семейных взаимоотношений Андрея Малахова стали известны с подачи его самого.

Телеведущий, видимо желая положить конец сплетням, признался, что жена для него в первую очередь как мама. Хотел, уверены многие, подчеркнуть степень психологического комфорта, но сделал только хуже. Ведь этим высказыванием заинтересовались профессионалы и, в частности, психолог Наталья Панфилова.

Она уверена, что желание фантазирующего о второй матери Андрея Малахова заявить о таком комфорте – признак того, что у пары есть сексуальные проблемы и знак, что их интимные отношения страдают.

“Хотя,
судя по всему, там умеренный темперамент и ничего выдающегося там нет”, – добавила Наталья Панфилова, немного подумав.

Окончательный вердикт профессионала был таков: чувство комфорта, вкусная домашняя еда, спокойствие и ласка, получаемые Андреем от жены, вызывают у телеведущего сильные эмоции и благоприятно влияют на его сближение с супругой. Судя по всему, именно по этой причине, Андрей Малахов и подчеркивал неоднократно, что не променяет эти ощущения ни на одну модель “с бесконечными ногами”.


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