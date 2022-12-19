 

Мнение: Технология строительства Лего, ЦБ против ипотеки от застройщиков и штраф за телефонный спам

19.12.2022, 21:15, Разное
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1. Коллеги, как вам такая технология строительства (видео)? Выглядит очень весело, как будто из кирпичиков Лего дом строишь. При этом стены получаются толстыми — там, должно быть, звукоизоляция хорошая. И ровными — одно удовольствие красить или обои клеить. И лёгкими — мощный фундамент не нужен.
 
Мой жизненный опыт подсказывает, что это наверняка какая-нибудь рекламная ерунда, которая в реальной жизни работает дорого и плохо. Но всё же интересно услышать мнение тех, кто такие дома видел живьём.

2. ЦБ решил бороться с завышением цен на квартиры. Идея хорошая, но я сомневаюсь, что удастся объяснить широкой публике, почему дешёвая ипотека понижает доступность квартир (ссылка):
 
Банк России обратился к кабмину с просьбой запретить использование льготных госпрограмм на ипотеку от застройщиков, об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция велась на сайте регулятора.

По ее словам, подобные схемы связаны с завышением цен на недвижимость, поэтому их следует закрывать и уменьшать.
Глава Центробанка добавила, что могут быть случаи, когда люди останутся должны банку при продаже такого жилья, поэтому следует изменить схему при помощи банковского регулирования.

«И мы будем настаивать и уже обратились в правительство с тем, что льготные программы ипотеки никоим образом не распространялись на такого рода схемы», — подчеркнула Набиуллина.

3. Ростелеком оштрафовали за телефонный спам (ссылка), то есть за обзвон случайных людей с рекламой собственных услуг. Штраф для компании маленький, 150 тысяч рублей, но тут вопрос в массовости. Если спамеров получится штрафовать на потоке, они немедленно прекратят свои обзвоны.

Штрафовать, кстати, нужно не столько самих спамеров, сколько операторов сотовой связи, которые их покрывают. К примеру, недавно ФАС обязал операторов сделать форму для жалоб на смс-спам. Я отправил туда сообщение о спаме, и знаете, что ответил мне Мегафон? Цитирую: «Отказаться от рекламных sms можно, обратившись в компанию, которая Вам направила sms. С нашей стороны подобные sms можно заблокировать с помощью услуги “SMS-Фильтр” [100 рублей в месяц]». Понятно, что когда операторы покрывают спамеров, те чувствуют себя вольготно.

Кстати, забавное. Ростелеком заявил во время разбирательства, что его обзвонщик набрал номер случайно — ошибся цифрами. В УФАС эту версию почему-то сочли неправдоподобной.

Источник: Место для дискуссий


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